Trovato corpo senza vita nel fiume Arno a Calcinaia: in corso l'identificazione

I carabinieri sono intervenuti ieri pomeriggio a Calcinaia, a 'Ponte alla navetta', a seguito di una segnalazione di un cittadino che aveva individuato un corpo galleggiante nelle acque del fiume Arno.

I Vigili del Fuoco sono stati chiamati per recuperare il corpo in avanzato stato di decomposizione, probabilmente di un uomo, di cui non è stata ancora confermata l'origine geografica.

La salma, presumibilmente alta 170-175 cm, è stata trasportata su disposizione del Sostituto Procuratore di turno della Procura della Repubblica di Pisa presso l'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Pisa per eseguire gli accertamenti autoptici. Al fine di facilitare l'identificazione, sono state fornite due foto relative alla persona.

Al fine di poter arrivare ad un’identificazione della persona si allegano due foto relative:

la maglia indossata dallo stesso, di colore nero con un logo riportante le lettere M L sovrapposte in caratteri neri su sfondo rosso:

un paio di scarpe in tessuto di colore nero taglia 44 marca “Skechers” con logo grigio:

Chiunque avesse informazioni o riconosce tali indumenti per poter risalire all’identità della persona è pregato di contattare il Comando Compagnia Carabinieri di Pontedera (PI) al seguente recapito telefonico: 0587/21090