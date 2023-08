Vannacci rimosso dall'Istituto geografico di Firenze dopo le polemiche

Dopo le frasi contro omosessuali e molto altro, il generale Roberto Vannacci è stato sollevato dal comando e rimosso da capo dell'istituto geografico militare di Firenze. Lo Stato Maggiore dell'Esercito lo ha messo a disposizione del comando delle forze operative terresti rimanendo nella sede del capoluogo toscano.

"La Costituzione garantisce la libertà di parola. Da me nessuna istigazione all'odio. Io non mi sento di fare passi indietro, rivendico quanto ho scritto. Non uso mai parole volgari o triviali: esprimo liberamente i mie pensieri". Così Vannacci su Rete 4 commentando alla trasmissione 'Diario del Giorno' la sua rimozione.

"Quando scrivevo questo libro sapevo che avrebbe dato da discutere ma sicuramente non mi aspettavo questo polverone. Non replicherò a decisioni che arrivano da una catena gerarchica. Lo farò nelle sedi opportune".

I commenti

“L’Istituto Geografico Militare - afferma il presidente Eugenio Giani - è un’istituzione fondamentale a Firenze e in Toscana per il suo rilievo nazionale ma anche per il carattere di compartecipazione nella vita della città e della regione che lo rendono qualcosa che va oltre il presidio militare e richiedono, quindi, che chi lo guidi sappia specchiarsi e rendersi complice dei valori che questa istituzione ha espresso lungo il percorso storico che ne ha definito le caratteristiche”.

“Quello che è accaduto in questi giorni - specifica il presidente Giani - alla luce delle esternazione del generale Roberto Vannacci non può che richiamare il Governo a scelte chiare e coerenti nell’individuazione di chi guida un’istituzione così prestigiosa ed importante come l’Istituto Geografico Militare"