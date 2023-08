Alla guida del suv della suocera morta da 10 anni, per il conducente scatta la multa

Alla guida del suv intestato alla suocera morta da 10 anni viene scoperto e multato dalla Polizia Municipale. L’episodio è accaduto giovedì pomeriggio. Una pattuglia delReparto Rifredi impegnata in alcuni controlli in zona di via Perfetti Ricasoli, ha notato un suv di alta gamma di una nota marca giapponese in sosta davanti ad una postazione di cassonetti. Il conducente, un uomo di 73 anni residente in un comune nell'hinterland fiorentino, ha fornito tutti i documenti e dalla carta di circolazione risultava che la proprietaria indicata sulla carta di circolazione era una donna di 101 anni. Un’età che ha insospettito gli agenti che hanno chiesto conferma se l’anziana fosse ancora viva.

L'uomo ha confermato che la donna, sua suocera, era certamente viva, ma con lo sguardo basso come a non voler guardare negli occhi gli agenti. Un comportamento che ulteriormente insospettito gli agenti che hanno quindi deciso di approfondire. Hanno quindi contattato il comune di residenza della donna (un piccolo paese in provincia di Lucca) e così hanno scoperto che la donna era deceduta da 10 anni. Di fronte all’evidenza dei fatti, l’uomo si è giustificato spiegando che gli eredi (tra cui sua moglie) pur non rinunciando all’eredità, che comprendeva anche il SUV, ancora non avevano raggiunto un accordo sulla divisione dei beni. Per il 73enne è scattata la sanzione da 727 euro per il mancato trasferimento di proprietà. La carta di circolazione è stata ritirata con l'obbligo di non circolare fino al suo aggiornamento.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa