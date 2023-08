Un 12enne è stato trasferito in elisoccorso Pegaso all'ospedale di Careggi a Firenze dopo una brutta caduta in mountain bike vicino all'ovovia di Abetone, nel Pistoiese. Il fatto è di venerdì mattina. Il giovane stava pedalando con il padre quando è caduto, ferendosi sul braccio. Era però in stato confusionale, per questo è stato allertato il Soccorso alpino della guardia di finanza, presenti sul posto per un addestramento.