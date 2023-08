Cordone (Lega Fucecchio): "No alla depenalizzazione dei reati per spaccio di droga"

Sull' annosa questione dello spaccio della droga nelle zone collinari delle Cerbaie, interviene ancora una volta, Marco Cordone , segretario Comunale della Lega a Fucecchio e Vicesegretario Provinciale di Firenze:" Leggendo il resoconto di alcuni media locali sulle ultime operazioni di contrasto allo spaccio della droga nelle zone Collinari delle Cerbaie da parte delle Forze dell'Ordine e delle Polizie Municipali, operazioni condotte con grande impegno e professionalità, ci si rende conto di quanto inadeguata sia l'attuale normativa penale per quanto riguarda chi spaccia sostanze stupefacenti, avendo alcuni anni fa il Legislatore, depenalizzato tutti i reati, cosiddetti minori ( col parere contrario della Lega ) e ci rendiamo conto della frustrazione in cui possono vivere gli uomini e le donne delle Forze dell'Ordine che sequestrano ingenti quantitativi di droga ma non possono arrestare chi spaccia.

Riscontrando il nocciolo della questione, soprattutto nella normativa penale inadeguata, da settembre porremo con determinazione ai nostri Parlamentari, la dinamica che ai reati consumati per spaccio di droga, debba seguire una condanna penale e quindi una revisione di alcuni articoli del nostro Codice Penale. Purtroppo in Italia, cambiare le leggi non è semplice ma dobbiamo avere un forte senso di responsabilità nei confronti di tutto il Popolo di Fucecchio ed oltre, di chi ci ha votato e di chi non ci ha votato, ricordando che la Lega è sempre stata contraria alla depenalizzazione dei reati compiuti ai fini dello spaccio di stupefacenti. L'opinione pubblica deve sapere che noi amministratori locali del Carroccio, anche per essere stati parti offese in procedimenti penali, stiamo profondamente convinti della certezza ed effettività della pena, senza sconti e permessi vari".

LEGA SALVINI PREMIER

SEZ.COMUNALE DI FUCECCHIO