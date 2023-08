Dodicenne cade dalla bicicletta vicino agli impianti dell'Ovovia, interviene Pegaso

Nella mattina del 18 agosto 2023, il personale della Stazione di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Abetone Cutigliano è intervenuto per aiutare un ragazzo caduto dalla bicicletta vicino agli impianti dell'Ovovia durante un'addestramento. Il dodicenne di Firenze stava facendo mountain bike con suo padre e aveva subito una ferita al braccio e confusione mentale a causa della caduta.

I militari hanno chiamato il servizio di emergenza sanitaria regionale che ha inviato un elicottero Pegaso. Il ragazzo è stato trasportato in elicottero all'ospedale "Careggi" di Firenze per ricevere le cure necessarie. L'intervento rapido e positivo dimostra la professionalità del Soccorso Alpino toscano della Guardia di Finanza nel preservare la vita umana e la sicurezza delle persone che vivono in montagna.