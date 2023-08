Due carabinieri salvano con un massaggio cardiaco un uomo di 78 anni che aveva avuto un malore

Due carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Piombino hanno svolto un massaggio cardiaco che ha salvato la vita a un uomo di 78 anni. È avvenuto a Piombino, in Viale Unità d'Italia, una delle principali vie di accesso al centro urbano e al porto, particolarmente affollata durante questa stagione a causa dei viaggi turistici verso l'isola d'Elba.

I due carabinieri stavano rientrando al termine del loro turno di servizio quando hanno notato un uomo riverso a terra vicino a uno scooter. Dopo aver verificato che l'uomo era caduto a causa di un malore mentre guidava il ciclomotore, hanno notato che non aveva polso e sembrava privo di sensi. I militari, entrambi abilitati al primo soccorso tramite "BLSD" (Basic Life Support Defibrillation), hanno iniziato immediatamente una procedura di massaggio cardiaco.

Lavorando insieme, si sono alternati nel compiere la manovra, ricevendo supporto telefonico dal medico del servizio di emergenza 118. La loro azione ha continuato per diversi minuti, anche a causa del traffico che ha rallentato l'arrivo dell'ambulanza. Una volta sul posto, i sanitari hanno verificato l'efficacia del massaggio cardiaco e hanno assistito al ripristino delle funzioni vitali dell'uomo prima di trasportarlo in ospedale.

L'uomo è stato tenuto sotto osservazione all'ospedale locale e si è ripreso grazie alle procedure tempestive condotte dai Carabinieri. La loro competenza in "BLSD" e la prontezza nell'agire sono stati cruciali per salvare la vita dell'uomo, colto da malore mentre si trovava in mezzo al traffico.

Il "BLSD" (Supporto di Base delle Funzioni Vitali e Defibrillazione) è un insieme di manovre da eseguire in caso di sospetto arresto cardiaco e/o respiratorio improvviso. L'Arma dei Carabinieri fornisce formazione specifica al proprio personale per affrontare situazioni di pronto intervento, garantendo così interventi tempestivi e competenti che possono fare la differenza nelle situazioni di emergenza.