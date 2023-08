Nella prima di campionato tra Empoli e Hellas Verona, sono gli ospiti ad avere la meglio per 0-1 con gol di Bonazzoli al 75'. Bonazzoli approfitta dell’errore in uscita di Caprile per ribattere in rete il gol decisivo. Al 95' ancora Bonazzoli rischia di raddoppiare. Empoli che ha provato a farsi vedere con Caputo e Baldanzi, senza successo.

