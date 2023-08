Incendio al centro cinofilo di Montelupo, distrutta casina in legno

Un altro incendio di natura dolosa a Montelupo Fiorentino. Ieri sera alle 21 ne ha fatto le spese il centro di addestramento Infidog di Ponterotto. Con del liquido incendiario è stata data alle fiamme una casina in legno utilizzata per gli addestramenti dall'associazione. I danni sono ingenti, si parla di migliaia di euro. Sul posto i vigili del fuoco di Empoli. Il primo allarme è stato dato dalle guardie giurate, con cui è collegata la struttura in caso di effrazione o danni. Già il 17 agosto scorso c'era stato un tentativo di furto. Adesso dovrà scattare la denuncia alle forze dell'ordine e si dovrà capire se questo evento è collegato con gli incendi di auto degli scorsi giorni.