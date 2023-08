Incidente in Fi-Pi-Li attorno alle 16.30 all'uscita di Pontedera-Ponsacco nella carreggiata in direzione di Livorno. Non ci sono feriti. Gli occupanti delle 3 auto coinvolte sono usciti autonomamente, per scrupolo è stata inviata un'automedica da Pontedera. La polstrada è giunta sul posto per regolare il traffico. Il traffico è bloccato in direzione mare, si consiglia di uscire a Pontedera.