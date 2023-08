Kata scomparsa, nella lite tra genitori il padre minaccia di ferirsi con dei cocci

Tensione tra i genitori della piccola Kataleya, la bimba scomparsa da più di due mesi a Firenze. Nell'abitazione in cui la coppia vive dopo lo sgombero dell'ex hotel Astor, il padre nel cors di una lite in un gesto di disperazione ha spaccato una bottiglia minacciando di ferire se stesso con i cocci. Non l'ha fatto, per fortuna. Per riportare la calma tra Miguel Angel Romero e Kathrina Alvarez sono intervenuti i sanitari inviati dal 118 e la polizia.

Secondo la prima ricostruzione, pare che il padre, che era fuori, al momento del ritorno a casa abbia trovato il diniego della compagna. Sarebbe tutto partito da una lite inn precedenza. Le urla hanno fatto allarmare i vicini di casa che hanno chiamato il 112.

Non ci sarebbe nessun risvolto penale. Non è la prima volta che l'uomo compie gesti al limite dell'autolesionismo. Quando era in carcere, pochi giorni dopo la scomparsa della piccola, avrebbe ingerito del detersivo. Lo stesso fece anche la madre il giorno dopo.