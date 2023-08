Carlo Mazzone mentre allenava la Fiorentina negli anni '70

E' morto Carlo Mazzone, 86 anni, ex calciatore ma soprattutto ex allenatore di calcio, famoso per aver gestito tantissime squadre italiane, tra cui la Fiorentina e il Livorno. Ha ottenuto il record di presenzee da allenatore in Serie A: 792, dal 1968 al 2006.

Per quanto riguarda le squadre toscane, tra il 1975 e il 1978 allenò la Fiorentina in Serie A, raggiungendo anche un terzo posto in classifica e il terzo posto nella Mitropa Cup. Nel primo anno in viola, Mazzone vinse la Coppa di Lega Italo Inglese. Fu il primo scontro tra Fiorentina e West Ham in una finale di una competizione internazionale. Il secondo precedente è recentissimo: la Conference League 2022/2023, dove stavolta a trionfare sono stati gli Hammers.

Meno felice la parentesi livornese, l'ultima della carriera di Mazzone da allenatore. Tra il febbraio e il giugno 2006 allenò gli amaranto per 15 partite

Nella carriera da allenatore ha vinto il campionato italiano di C con l'Ascoli e un Torneo di Capodanno, una coppa Intertoto Uefa con il Bologna nel 1998 e la Panchina d'oro alla carriera nel 2002.

Nel 2019 è stata intitolata la nuova tribuna Est dello stadio "Cino e Lillo Del Duca" di Ascoli Piceno a Carlo Mazzone, e nello stesso anno è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano.