Piscina nell'Ape Piaggio in centro a San Miniato: l'iniziativa goliardica degli 'Amici della panchina'

Se San Miniato fosse sul mare, si potrebbe dire mutuando il detto pugliese, sarebbe una piccola Bari? Non lo sappiamo, probabilmente no, ma visto che il centro storico non ha mai visto il mare (le campagne invece sì, dato il frequente ritrovamento di frammenti di conchiglie), qualcuno ha deciso di portarcelo

Questa mattina due sanminiatesi doc hanno deciso di caricare una vasca su un Apecar 50, montare ombrellone e gonfiabile per partire alla volta di piazza del Popolo. Gli 'Amici della Panchina', così si sono fatti chiamare per la presenza fissa di fronte alla chiesa di San Domenico, hanno quindi portato una mini-piscina per un aperitivo aperto a tutti.

L'iniziativa goliardica ha riscosso il successo dei tanti sanminiatesi rimasti a godersi la tranquillità agostana del borgo. L'iniziativa è a metà tra la Cena dei cretini che si tiene a Stibbio, con bagno finale nella piscina gonfiabile, e i giochi per bambini del Palio di San Rocco, tra cui la rottura del cocomero con le terga per i più piccoli.

Elia Billero