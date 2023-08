Ricercato in Europa da oltre 10 anni per spaccio: arrestato a Firenze

nei giorni scorsi è stata catturata una persona ricercata per il reato di "associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti". L'uomo, di 39 anni e di origini albanesi, era ricercato in Europa da oltre 10 anni. Durante questo periodo, è riuscito a muoversi nell'area Schengen utilizzando identità false su documenti validi stranieri.

L'uomo ha una lunga storia di condanne per reati legati agli stupefacenti, e le sentenze emesse in giudicato sono state recentemente unificate in un provvedimento di cattura emesso dalla Sezione Penale del Tribunale di Firenze.

La Polizia di Firenze ha seguito le sue tracce con determinazione, nonostante il fatto che fosse riuscito a sfuggire per anni utilizzando una nuova identità, documenti validi e passando inosservato durante i controlli. La svolta nelle indagini è arrivata quando la Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato San Giovanni, insieme alla Polizia Municipale di Firenze, ha notato un'auto sospetta nella zona di Rifredi.

L'aspetto dell'autista sembrava coincidere con quello del ricercato. Dopo averlo fermato, apparentemente tutto sembrava in regola: i documenti personali albanesi e quelli dell'auto sembravano autentici, e il conducente non aveva precedenti penali. Tuttavia, l'uomo ha iniziato a mostrare segni di nervosismo e, forse per giustificare il suo stato d'animo crescente, ha estratto circa cinque grammi di cocaina dalla tasca e li ha consegnati spontaneamente prima che gli agenti potessero scoprirli.

Gli agenti non si sono fermati qui, ma hanno approfondito la questione, concentrandosi sulla fotografia presente sul suo documento d'identità albanese, l'unico elemento che non poteva differire dalla realtà. Le intuizioni dei poliziotti si sono rafforzate, considerando che erano passati anni dagli ultimi ritratti nei registri di polizia. Dopo l'arresto per l'identificazione, le impronte digitali hanno confermato definitivamente la sua identità di lunga data. L'uomo ha concluso la giornata presso il carcere di Sollicciano, dove dovrà rimanere per oltre 8 anni.