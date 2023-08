Ritrovato scooter rubato a Pisa

Nel pomeriggio di ieri, la polizia è intervenuta in via Socci e ha trovato uno scooter Honda SH, che è risultato essere stato rubato. Il furto era stato segnalato il 15 agosto 2023 presso la stazione dei Carabinieri di Livorno Centro. I poliziotti, grazie alla Sala Operativa della Questura, sono riusciti a rintracciare il proprietario del veicolo, che è arrivato sul luogo e ha riottenuto il suo scooter. Il proprietario ha ringraziato la polizia per aver risolto positivamente la situazione.