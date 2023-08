Scuola, il primo giorno in Toscana sarà di venerdì

Di Venere o di Marte, non si arriva né si parte, dice l'adagio spiegando che non è consigliabile avviare un ciclo di martedì o di venerdì. Cosa che invece non sarà seguita per il calendario scolastico in Toscana. La nostra regione comincerà il nuovo anno scolastico, come di consueto, il 15 settembre, che quest'anno cadrà di venerdì.

La prima campanella in Italia suonerà in tre regioni. Piemonte, Trentino e Valle d'Aosta a inizio settimana, l'11 settembre. Il giorno dopo comincerà in Lombardia. Il 13 settembre sarà la volta di Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Marche, Sicilia, Umbria e Veneto. Per i giovani della Calabria, Liguria, Molise, Puglia e Sardegna il rientro è fissato al 14 settembre. Il 15 settembre invece la Toscana sarà in compagnia di Lazio ed Emilia Romagna.

Le vacanze di Natale in linea di massima saranno in tutte le regioni dal 23 dicembre al 6 gennaio 2024 compresi; quelle di Pasqua dal 28 marzo al 2 aprile 2024. La Toscana chiuderà le lezioni il 7 giugno, assieme alla Puglia.