Teatro 'Il Ferruccio' di Empoli, Rifondazione: "Fermiamoci. Progetto costoso, ristrutturare cinema Excelsior"

La sindaca di Empoli preoccupata per l'incerto futuro dei fondi pnrr che servirebbero alla costruzione del teatro "il Ferruccio"? Noi preoccupati dal progetto stesso.

Probabilmente in preda a manie di grandezza, la giunta Barnini porta avanti il disegno della costruzione del Teatro il Ferruccio nella zona del Palazzo delle Esposizioni. Da più voci, giustamente, è stato fatto notare che forse la zona scelta non è delle migliori in quanto lì esiste già una struttura che ha svolto e svolge un ruolo importante nell'ospitare eventi e iniziative durante tutto l'arco dell'anno. Il teatro andrebbe a interferire con queste iniziative a causa della vicinanza delle due strutture andando a svalutarle entrambe.

Siamo certi che la nostra Empoli debba dotarsi di uno spazio culturale tanto importante ma siamo altrettanto sicuri che potrebbe averlo con una spesa molto minore: è noto a tutti che l'immobile del Cinema Excelsior è all'asta per circa 700mila euro e che probabilmente con altrettanti l'amministrazione avrebbe potuto ristrutturarlo.

Con circa 1,5 milioni di euro avremmo quindi un teatro in centro città, avversando inoltre il degrado che potrebbe nascere dalla chiusura di dell'attuale cinema. L'altro pericolo, oltre alla disgraziata possibilità di impegnare ampie risorse economiche del bilancio comunale, è che si stia costruendo un contenitore, anche bello e funzionale, senza pensare a come e chi lo dovrà far vivere, con quali progetti e quali costi per la comunità. Realizzare opere fuori scala incide non solo nell'immediato a causa della realizzazione dell'opera, ma lascia alle generazioni future l'eredità di costi di gestione gravosi. Quanto e come i cittadini e le cittadine del territorio potranno costruire la vita del teatro? L'amministrazione ha già pensato a chi far gestire la struttura?

Sarà una gestione diretta del Comune? Fermiamoci finché siamo in tempo.

Come circolo di Rifondazione Comunista Empolese chiediamo, alla luce delle novità sui fondi PNRR, che venga riaperto un momento di confronto con la cittadinanza e con i suo rappresentanti in Consiglio Comunale per poter parlare di soluzioni alternative come il cinema Excelsior o La Perla (già di proprietà del comune). Così facendo libereremo risorse economiche importanti per poter investire in altri settori fondamentali quali le case popolari, le scuole, lo sport e molto altro.

Rifondazione Comunista Empolese