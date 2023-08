Tramvia, la prossima settimana lo scarico e la posa di nuovi binari in viale Lavagnini

Anche nel mese di agosto continuano i lavori per la realizzazione della linea tranviaria Fortezza-Libertà-San Marco.

Da lunedì 21 agosto sono in programma due nuovi interventi rispettivamente in via Ponte Rosso-piazza della Libertà e in via Cavour. Il primo riguarda la realizzazione degli scavi in traversata per i semafori all’incrocio tra via del Ponte Rosso e piazza della Libertà. Fino al 9 settembre in orario notturno (22-5) sono previsti restringimenti di carreggiata per fasi garantendo sempre il transito su una corsia.

Il secondo intervento consiste nella installazione dei ganci a parete in via Cavour per la linea di contatto. Si tratta di un cantiere mobile che eseguirà i lavori per fasi dal 21 al 25 agosto, dal 28 agosto al 1° settembre, dal 4 all’8 settembre, dall’11 al 15 settembre sempre in orario 9-19. Previsti restringimenti di carreggiata nel tratto tra via Salvestrina e piazza San Marco

Intanto va avanti la posa dei binari in viale Lavagnini. Da mercoledì 23 agosto sono in programma le operazioni relative allo scarico dei binari e al getto di calcestruzzo per la posa sulla sede già predisposta nel tratto tra il numero civico 18 e via Poliziano. Dalle 20 alle 24 saranno istituiti restringimenti di carreggiata nel tratto del viale interessato (direttrice verso la Fortezza e nell’area di intersezione con via Poliziano. I provvedimenti saranno replicati il 24 agosto (dalle 21 alle 24), dal 28 al 30 agosto (dalle 20 alle 24), dal 31 agosto al 1° settembre (dalle 21 alle 24), dal 4 al 6 di settembre (orario 20-24), dal 7 all’8 settembre (dalle 21 alle 24), dall’11 al 13 settembre (dalle 20 alle 24), dal 14 al 15 settembre (orario 21-24), dal 18 al 20 settembre (dalle 20 alle 24), dal 21 al 22 settembre (orario 21-24).

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa