Crocetti (Forza Italia): "Bollette Tari non chiare, sollecitiamo i comuni"

Circa tre settimane fa avevamo segnalato il problema delle bollette della tari con diverse incongruenze, che i cittadini dell’empolese Valdelsa, si erano visti recapitare, per altro con pochi giorni per adempierne al pagamento. Nelle documentazioni inviate ai cittadini dei comuni di Empoli, Montelupo e Capraia e Limite, mancavano il riepilogo degli svuotamenti, le riduzioni applicate e soprattutto c’erano delle voci non chiare, in particolare una ‘rettifica riduzioni documenti precedenti’ che induceva il consumatore a non capire che cos’era e quindi ad essere ingannato.

A seguito della nostra denuncia e delle richieste di chiarimento di molti cittadini, Alia e responsabili di Alia nelle amministrazioni locali, ci avevano promesso delle verifiche ed eventuali rettifiche. Noi invece poiché gli errori e le mancanze erano diversi avevamo proposto lo stop ai pagamenti in attesa delle verifiche, al fine di non fare pagare ai cittadini, importi non correttamente determinati nel loro esatto ammontare.

Sollecitiamo nuovamente quindi i comuni interessati, a fare le verifiche del caso perché in questo periodo di rincari, i cittadini non possono pagare per colpe non loro.

Diego Crocetti (Coordinatore Forza Italia Capraia e Limite)