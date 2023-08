Crollati 20 metri quadrati di tetto in un'abitazione all'ultimo piano di via Pietro Mascagni a Cecina. Sul posto questa mattina alle 7 i vigili del fuoco di Livorno con l'autoscala con cestello, il personale del nucleo Speleo-Alpino-Fluviale e altre due squadre dei vigili del fuoco. Sono state evacuate 10 persone su tre appartamenti. Non ci sono feriti.