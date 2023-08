Incendi di sterpaglie a Montelupo e Fucecchio

Due incendi di sterpaglie tra Montelupo Fiorentino e Fucecchio quest'oggi poco dopo mezzogiorno. I vigili del fuoco di Empoli e Firenze Ovest sono stati chiamati vicino alla villa dell'Ambrogiana in via della Chiesa, lungo l'argine dell'Arno. A Fucecchio invece in via delle Colmate sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto, per sterpaglie a rogo in via delle Colmate. Richiesto il supporto per personale antincendio boschivo della Regione Toscana.