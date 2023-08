Auto si ribalta fuori dall'Aurelia: morto un uomo, rianimata una donna

Una persona è morta dopo un incidente lungo la ss1 Aurelia verso Livorno, all'altezza dell'uscita di Gavorrano. Attorno alle 16 il 118 è stato allertato per un'auto fuori strada ribaltata. Sul posto un uomo e una donna entrambi in arresto cardiaco. I sanitari hanno tentato le manovre rianimatore, purtroppo senza successo per l'uomo che poi è morto. L'altra donna è stata rianimata e trasferita all'ospedale delle Scotte di Siena con l'elisoccorso. Non sono ancora note le generalità dei due. Sul posto due automediche da Grosseto e Follonica, due ambulanze della Misericordia di Massa Marittima e della Croce Rossa di Follonica, oltre a polizia e vigili del fuoco.