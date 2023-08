Un turista svedese 31enne in vacanza a Massa Pisana, frazione di Lucca, è rimasto ferito gravemente alla schiena dopo un tuffo notturno nella piscina dell'albergo. Il fatto è avvenuto alle 4.30 del mattino. L'uomo si è buttato nella parte più bassa della piscina. Sul posto un'ambulanza della Misericordia di Massa Macinaia e una volante della polizia. Il giovane è finito in codice rosso per trauma al rachide vertebrale.