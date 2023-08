Si barrica in auto per ripararsi dalle minacce dell'ex. 44enne finisce in manette

Era stata costretta a barricarsi in auto mentre andava a lavoro per ripararsi dall'ex compagno, un 44enne che poi è finito in manette per mano della polizia di Firenze. Il fatto è avvenuti negli scorsi giorni. La donna, di qualche anno più giovane, è stata raggiunta nei pressi del luogo di lavoro ed è stata costretta a ripararsi nell'abitacolo in una strada di periferia, mentre l'uomo urlava. La donna è riuscita a chiamare il 112 da un negozio nelle vicinanze. La coppia da qualche tempo non stava più insieme ma il 44enne stalker continuava a ossessionare la ex sin dall'inizio dell'estate con messaggi minatori, danneggiamento dell'auto e di effetti personali della donna. La polizia ha sequestrato anche il cellulare per accertare come dagli ultimi mesi fossero partite varie minacce. In attesa dell'udienza di convalida il 44enne è nel carcere di Sollicciano.