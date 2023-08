Scopre due donne in un tentato furto e le insegue: denunciata 16enne

Una 16enne e una complice sono state scoperte mentre tentavano il furto in un appartamento di uno stabile di via di Novoli a Firenze. A scoprirle un 40enne residente in zona, che sabato mattina ha scoperto al sesto piano le due donne mentre armeggiavano su una porta. Il cittadino, lodato dalla polizia di Firenze per il suo senso civico, ha chiamato subito il 112 e le ha inseguite, raggiungendone solo una in via Vecchi. All'arrivo della polizia, la 16enne dell'Est Europa è stata scoperta con uno zainetto pieno di cacciaviti per lo scasso e dei calzini, che gli investigatori ipotizzano siano stati indossati alle mani per non lasciare impronte digitali. La minore è stata denunciata per tentato furto in concorso e possesso ingiustificato dei cacciaviti. Ora è stata affidato a un centro per minori. Le immagini di videosorveglianza della zona potranno portare a scoprire chi è la complice.