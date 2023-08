I carabinieri di Cascina nel tardo pomeriggio di venerdì 18 nel centro storico cittadino hanno trovato un 41enne italiano che sarebbe dovuto essere agli arresti domiciliari. L'uomo è stato trovato a passeggio in centro. Durante il controllo non è riuscito a dare spiegazioni plausibili, per cui è stato arrestato e trasferito di nuovo ai domiciliari.