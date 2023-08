Abc, riparte anche il settore giovanile

Anche il settore giovanile inizia il conto alla rovescia. Lunedì 28 agosto, infatti, sono in programma i raduni di tutti i gruppi gialloblu, a partire dall'Under 19 fino all'Under 13. Ancora vacanza, invece, per il settore minibasket, che tornerà in campo a partire dal 4 settembre per le due settimane di camp pre scuola (info e iscrizioni alla pagina dedicata), che lasceranno poi spazio alla ripresa degli allenamenti pomeridiani.

Tornando al settore giovanile, tante conferme all'interno dello staff, a cui si è aggiunto Alessandro Gemmi, tecnico fiorentino che avrà la guida di due gruppi oltre a coadiuvare Samuele Manetti nel progetto Abc Evolution.

"Ripartiamo dagli ottimi risultati della scorsa stagione per proseguire il percorso di crescita delle nostre squadre, alle quali si sono aggiunti alcuni interessanti prospetti - spiega il responsabile tecnico Claudio Calvani - Ci presenteremo ai nastri di partenza con sei gruppi, di cui due, Under 15 e Under 17, parteciperanno ai campionati di Eccellenza. Alla base del nostro lavoro dovrà esserci, come sempre, la sinergia all'interno dello staff, a cui si è aggiunto un allenatore dalle indiscusse qualità sia tecniche che umane, Alessandro Gemmi, che darà ulteriore forza alla squadra tecnica. Sono certo che la collaborazione che ci ha contraddistinto in questi anni rappresenterà ancora il valore aggiunto di uno staff in cui crediamo e su cui riponiamo grandissima fiducia".

Ecco dunque la squadra tecnica e le date dei raduni gialloblu.

UNDER 19 GOLD

Staff | Alessandro Gemmi allenatore, Dario Chiarugi assistente

| Alessandro Gemmi allenatore, Dario Chiarugi assistente Raduno | lunedì 28/08 ore 18 PalaBetti

UNDER 17 ECCELLENZA

Staff | Alessandro Gemmi allenatore, Federico Turini assistente

| Alessandro Gemmi allenatore, Federico Turini assistente Raduno | lunedì 28/08 ore 16.30 PalaBetti

UNDER 17 SILVER

Staff | Claudio Calvani allenatore, Giovanni Cicilano assistente

| Claudio Calvani allenatore, Giovanni Cicilano assistente Raduno | lunedì 28/08 ore 16.30 PalaBetti

UNDER 15 ECCELLENZA

Staff | Alessandro Mostardi allenatore, Giovanni Corbinelli assistente

| Alessandro Mostardi allenatore, Giovanni Corbinelli assistente Raduno | lunedì 28/08 ore 16.30 PalaGilardetti

UNDER 14 ELITE

Staff | Giovanni Corbinelli allenatore, Alessandro Mostardi assistente

| Giovanni Corbinelli allenatore, Alessandro Mostardi assistente Raduno | lunedì 28/08 ore 15.00 PalaBetti

UNDER 13 SILVER