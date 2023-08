Un uomo di 28 anni, originario della Moldavia, è stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per aver violato ripetutamente le restrizioni a lui imposte. L'uomo è indagato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L'arresto è avvenuto stamani a Viareggio da parte della polizia. La squadra volante e la squadra anticrimine del commissariato di Viareggio sono state responsabili dell'esecuzione dell'arresto.