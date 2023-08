Appartamento in fiamme: cinque evacuati, una persona in ospedale

Un incendio si è sviluppato nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 agosto a Scandicci, in via della Pace Mondiale. Un appartamento al secondo piano di uno stabile di sei piani è andato in fiamme per motivi ancora da chiarire. Una persona è stata portata in ospedale per accertamenti.

Sul posto i vigili del fuoco di Firenze e Calenzano, intervenuti verso l'1.15. I pompieri hanno effettuato lo spegnimento dell’incendio e provveduto all’evacuazione di cinque persone dai piani superiori dal condominio per la presenza dei fumi della combustione.