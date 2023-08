Arriva alla 44ª edizione la Sagra della Pappardella di Montespertoli

Arriva alla 44ª edizione la Sagra della Pappardella: l'evento gastronomico, che si è guadagnato il titolo di prima sagra in Italia dedicata alla specialità della pappardella alla lepre, ritorna al Parco Urbano di Montespertoli dal 25 agosto al 3 settembre 2023.

La Sagra della Pappardella è una storica sagra di Montespertoli che si svolge da oltre quarant'anni a fine agosto e che da sempre gode del patrocinio del Comune. Gli stand gastronomici saranno aperti ogni sera a partire dalle 19:00, mentre la domenica si offrirà anche la possibilità del pranzo. I visitatori potranno assaporare la pappardella con il sugo alla lepre, una ricetta tramandata di generazione in generazione.

Durante tutta la durata dell'evento, gli ospiti saranno intrattenuti da musica dal vivo, che renderà le serate ancora più piacevoli e vivaci, torna anche la tradizionale tombola che offrirà l'opportunità di vincere premi importanti.

La festa ospita ogni anno anche il Torneo di bocce dedicato a “Paolo Vanni”, capitano della squadra di bocce di Montespertoli per anni e scomparso 10 anni fa e al quale da poco è stato dedicato il pallaio del parco. Nell’ambito delle iniziative bocciofile martedì 29 agosto ci sarà anche un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati, infatti, nel corso del torneo, sulla recentemente rinnovata corsia, tre giocatori, di categoria A e campioni italiani, daranno vita a delle partite dimostrative del gioco delle bocce, specialità Raffa.

“Vi aspettiamo al Parco Urbano per gustare questa specialità, per passare delle sere in allegria e per godersi il bel territorio di Montespertoli.” è l’invito del Comitato Sagra della Pappardella.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sull'evento, visitate la pagina Facebook: Sagra della Pappardella – Montespertoli.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa