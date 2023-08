Auto si ribalta fuori dall'Aurelia a Gavorrano, muore una coppia di San Miniato

Ieri il terribile incidente che ha provocato la morte del compagno sull'Aurelia, Giovanni Cardinali di 54 anni, e il ricovero di urgenza all'ospedale le Scotte di Siena. Questa mattina, purtroppo, anche lei non ce l'ha fatta: è morta Monica Rosi, 46 anni, abitava a Molino d'Egola e insegnava alle scuole medie di San Miniato. Il compagno, originario di Sezze in provincia di Latina ma da anni residente anch'egli a Molino d’Egola, è morto per arresto cardiaco sul luogo dell'incidente, avvenuto sull'Aurelia all’altezza dell’uscita di Gavorrano, in direzione Livorno.

La donna, trasportata d'urgenza in ospedale con l'elisoccorso, è morta qualche ora dopo a causa delle ferite riportate. le salme si trovano adesso all'ospedale della Misericordia di Grosseto. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, che ha visto l'auto della coppia ribaltarsi e finire contro un albero.