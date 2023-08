Bambini e terme per curare le malattie respiratorie, un incontro a Gambassi

Bambini e cure termali per la prevenzione e la cura delle malattie respiratorie. A tal proposito si terrà un incontro con i genitori e il pediatra e termalista dottor Andrea Parri, alla Casa del popolo di Gambassi Terme il prossimo martedì 5 settembre alle 21. L'iniziativa delle Terme Via Francigena vuole informare come l'acqua termale sia un'ottima alleata contro le patologie dell'apparato respiratorio, specialmente in vista delle stagioni fredde e del rientro a scuola.