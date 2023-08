Un 46enne è stato ricoverato in codice rosso dopo essere caduto dal tetto di un capannone di via Ciliegiole a Pistoia. L'uomo è caduto per circa 5 metri e ha riportato fratture multiple a gambe e bacino. I sanitari inviati dal 18 lo hanno trasferito all'ospedale cittadino. Sul posto la medicina del lavoro dell'Asl Toscana Centro e i carabinieri.