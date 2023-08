Una donna è stata recuperata dopo essere caduta nel Pozzo della Madonna, alle Polle di Malbacco a Seravezza. Poco prima delle 15 i vigili del fuoco di Pietrasanta e Viareggio hanno assistito i sanitari inviati dal 118. La donna è stata recuperata con manovre speleo-alpino-fluviali ed è stata issata nella barella fuori dal pozzo per poi portarla in un'area in cui l'elisoccorso Pegaso potesse recuperarla per trasferirla in ospedale.