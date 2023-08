Fino a 40 gradi a Firenze nei prossimi giorni, caldo da bollino rosso

Codice rosso per le ondate di calore previste a Firenze già nella giornata di oggi e anche per martedì 22 e mercoledì 23 agosto. Le temperature massime percepite saranno di 39 gradi domani e di 40 per mercoledì, con temperature sopra i 30 gradi già alle 8 di mattina. Anche nell'area della Città Metropolitana di Firenze, Empolese Valdelsa compreso, saranno raggiunte alte temperature per cui è necessario attuare le misure di sicurezza previste.

Si raccomanda di ridurre l'esposizione all'aria aperta nella fascia oraria compresa tra le 11 e le 18. In particolare, nelle ore più calde della giornata di sconsiglia l'accesso ai parchi e alle aree verdi, dove possono essere presenti elevati livelli di ozono nell'aria. La pubblicazione dei bollettini giornalieri è consultabile sul portale ed è attiva ogni anno da maggio a settembre:

www.salute.gov.it/caldo