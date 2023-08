Controlli della municipale nel weekend a Pistoia: oltre 4mila euro di sanzioni

Continuano gli interventi di controllo della Polizia Municipale per la sicurezza stradale. Nel fine settimana, grazie anche all'utilizzo di strumentazione in grado di rilevare all'istante le violazioni, il nucleo Pronto Intervento e Viabilità del Comando di via Pertini ha elevato sanzioni al codice della strada per numerose auto trovate a circolare senza assicurazione e senza revisione.

Per i mezzi non in regola con la revisione, sono scattate multe per circa 1.400 euro e la sospensione dalla circolazione; per le auto senza assicurazione sono state fatte in totale sanzioni per 2.600 euro, oltre al sequestro del mezzo e alla perdita di punti sulla patente per i conducenti.

Non sono mancati verbali al codice della strada per eccesso di velocità, mancato uso delle cinture di sicurezza, utilizzo del telefono cellulare e guida con patente scaduta.

Già dallo scorso venerdì mattina gli agenti hanno fermato e sanzionato due conducenti finiti nel mirino perché, a bordo di scooter, indossavano e portavano passeggeri con caschi da ciclista, non allacciati e non omologati: una leggerezza che, ogni volta, è costata 83 euro di multa, 5 punti sulla patente, il fermo del veicolo per 60 giorni e il sequestro ai fini della confisca del casco, sia per il conducente che per il passeggero.