Furti nel Senese, arrestato 35enne in Valdinievole

Ha compiuto furti tra Sovicille e Monteroni d'Arbia nel 2022, otto mesi dopo è stato arrestato a Pescia e adesso è ai domiciliari. I carabinieri hanno individuato in provincia di Pistoia l'autore dei cinque furti commessi tra novembre e dicembre 2022 vicino a Siena. Si indaga ancora per trovare il complice.

L’indagine, diretta dalla Procura della Repubblica senese e condotta dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Siena, prende le mosse da una mirata attività di analisi e di raccolta di informazioni, dopo che erano stati commessi numerosi furti in abitazione nell’ambito dell’intera provincia a fine 2022.

Sulla base di tutti gli elementi raccolti è stata individuata la targa di un veicolo sospetto di essere utilizzato per le attività criminose e sono stati incrementati i servizi di controllo del territorio: alla fine del mese di dicembre 2022, un equipaggio della Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Siena ha riconosciuto il veicolo mentre stava effettuando una perlustrazione in prossimità del luogo di un intervento per furto in abitazione. Ne è scaturito un concitato inseguimento concluso con l’abbandono del veicolo da parte degli occupanti, riusciti a fuggire a piedi nelle campagne circostanti.

Anche l’esecuzione della misura è stata complessa ed articolata ed è stata possibile grazie alla collaborazione dell’Arma di Siena con i Carabinieri della provincia di Pistoia, che hanno aiutato i colleghi senesi ad individuare i luoghi di frequentazione dei due indagati colpiti dalla misura cautelare: uno è stato individuato dai Carabinieri della Stazione di Pescia e ristretto al regime degli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, un altro è attivamente ricercato.