Grida nel cuore della notte: la polizia soccorre un 90enne caduto in casa

La scorsa notte, intorno alle 3.00, il numero di emergenza 112 ha ricevuto numerose chiamate da residenti di Rifredi, quartiere fiorentino, che segnalavano forti e continue grida d'aiuto provenienti da una casa non identificata. La Polizia di Stato è intervenuta immediatamente con volanti della Questura e ha perlustrato il quartiere freneticamente alla ricerca della fonte delle grida.

Dopo aver rapidamente delimitato l'area e individuato un appartamento all'ultimo piano di un palazzo in via Lanzi, gli agenti hanno tentato di accedere, ma nessuno rispondeva al campanello. Un condomino, che aveva le chiavi dell'appartamento, è stato rintracciato e gli agenti sono entrati rapidamente per prestare soccorso.

All'interno, hanno trovato un uomo di 90 anni riverso a terra in bagno, cosciente ma impossibilitato a rialzarsi a causa di problemi di deambulazione. Hanno aiutato l'uomo a tornare a letto, dove la moglie, anch'essa anziana e con problemi di salute, stava ancora dormendo all'oscuro della situazione.

La coppia, priva di figli o parenti stretti, ha spiegato di attendere di essere trasferita in una casa di riposo. Dopo aver verificato le loro condizioni insieme a un'ambulanza del 118, le volanti hanno continuato il loro servizio di pattugliamento e prevenzione, dimostrando anche la loro disponibilità nell'assistenza pubblica.

La vicenda è stata segnalata ai Servizi Sociali per ulteriori interventi necessari.