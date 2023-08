"Kata rapita per errore": anche la nonna ne è convinta

Un rapimento con uno scambio di persona. Anche la nonna paterna di Kata, Esther, è convinta che la piccola di 5 anni sia stata presa da ignoti per rapimento ma che non fosse il bersaglio corretto dei malviventi. Una cosa simile l'aveva detta il nonno paterno, affermando però che si trovasse in Perù. Dalle pagine del quotidiano La Nazione di Pistoia, la nonna spiega che "nessuno avrebbe mai fatto del male volontariamente alla mia famiglia. Mio figlio ha avuto una vita difficile ma ha scontato la pena in carcere. Abel (lo zio di Kata arrestato per il racket delle camere dell'ex hotel in affitto) non c'entra niente".