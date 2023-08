Un uomo è deceduto per un malore in acqua, è successo in provincia di Livorno. L'uomo aveva ottantun anni, era in uno stabilimento balneare di Marina di Castagneto Carducci. Il decesso è avvenuto lunedì 21 agosto.

Stando a quanto riportato dall'Asl Nord Ovest, l'uomo ha avuto un malore in acqua ed è deceduto. Si era parlato inizialmente di annegamento, ipotesi poi smentita. Era stato portato in ospedale ma ha perso la vita.