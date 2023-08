Malore mentre era in spiaggia, muore un 76enne

Nella tarda mattinata di oggi, un uomo di 76 anni è morto mentre era in mare presso lo stabilimento Balneare Acacia di Marina di Castagneto. L'uomo, residente a Scandicci, avrebbe avuto un infarto. Inutile l'intervento dell'ambulanza. Nonostante i soccorritori presenti in spiaggia abbiano prontamente intervenuto per trarlo fuori dall'acqua e posizionarlo sulla spiaggia in attesa dell'arrivo dell'assistenza medica, non è stato possibile fare nulla per lui.