Messa di fine agosto sul Monte Gazzaro con il cardinal Simoni

Sarà una giornata storica quella di domenica prossima 27 agosto, dopo decenni, verrà ripristinata l'antica tradizione della Santa Messa di fine agosto ai piedi della Santa Croce sul Monte Gazzaro (1.125. Mt slm) eretta nel secolo dopoguerra.

Renderà ancora più solenne la giornata la presenza del Cardinale Ernest Simoni, presule di 95 anni originario dell'Albania, rivestito della Porpora cardinalizia da parte di Papa Francesco, nel novembre del 2016, e ormai fiorentino di adozione, a cui proprio il sindaco Nardella, nel novantesimo anno di compleanno (2018), ha consegnato in "Sigillo della Pace", onorificenza della Città di Firenze.

Il Porporato presiederà la celebrazione eucaristica animata dal coro Alpino del Mugello, che sarà concelebrata dal Vicario Generale dell'Arcidiocesi di Firenze, Mons. Giancarlo Corti, e il Parroco, Can. Stefano Ulivi.

Il Santo Padre Francesco, ha definito il Cardinale Simoni 'martire vivente' per i quasi trent'anni tra prigionia e lavori forzati nei campi di lavoro subiti nell'Albania del regime del dittatore Enver Hoxha nello scorso secolo. Ad oggi, padre Ernest è l'unico sacerdote sopravvissuto alle persecuzioni in odio alla Fede delle religioni nel "Paese delle Aquile". Per l'occasione saranno presenti le massime autorità civili, militari e gli Alpini del gruppo di Barberino di Mugello e del gruppo di Firenzuola.

La vetta del Monte Gazzarro è posta non lontano dal Passo della Futa.

La partenza è fissata dalla località Monte di Fo' alle ore 8.30, si potrà raggiungere il crinale a piedi o tramite navette con i volontari della Protezione Civile e delle associazioni di volontariato del territorio che accompagneranno le persone impossibilitate a raggiungere la vetta a piedi.