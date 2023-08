Un 30enne originario della Puglia impegnato al tribunale di Lucca come funzionario è morto in Svizzera durante un'escursione nelle Alpi nel weekend. Questa mattina il funzionario non si è presentato a lavoro e sono scattate le ricerche, terminate con la notizia della scompagna. Non è chiaro se la morte è avvenuta per un malore o per una caduta accidentale. La famiglia è partita alla volta della Svizzera.