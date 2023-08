Muore 77enne schiacciato da un albero

Drammatico incidente in campagna in provincia di Arezzo, è morto un uomo di settantasette anni. A Borgo alla Collina (Castel San Niccolò) l'uomo è stato schiacciato dal fusto di un albero che, stando a una prima ricostruzione, stava tagliando in quel momento per conto di un amico.

Verso le 10 di lunedì 21 agosto sono arrivati i soccorsi della Misericordia di Stia oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco ma il 77enne non ce l'ha fatta. Sul caso indagano i carabinieri.