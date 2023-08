Promuove la felicità attraverso la musica e la solidarietà, ecco la Festa della Sorriso

Foody Beer Fest, in collaborazione con l'Associazione "Il Contrappunto", Pro Loco e il Comune di Signa, è lieta di annunciare la nascita della "Festa della Sorriso " - un evento che promuove la felicità attraverso la musica e la solidarietà, con tutti i proventi devoluti all'Associazione "Il Contrappunto Onlus".

L'Associazione "Il Contrappunto", con sede ad Empoli, si pone l'obiettivo di dimostrare che la musica può fungere da strumento non solo per la ripresa, ma anche per la creazione di coesione e il rafforzamento dei legami tra le persone. L'ensemble, composto da giovani talentuosi musicisti che hanno abbracciato con passione questo progetto, è guidato dal Direttore Artistico Maestro Damiano Tognetti, eccezionale violinista e direttore d'orchestra, con una vasta esperienza maturata nelle più prestigiose orchestre italiane. Al suo fianco, si unisce al progetto il Maestro Andrea Mura, un direttore d'orchestra impegnato da anni sul territorio per sensibilizzare sulle tematiche legate alla disabilità e per abbattere le barriere architettoniche.

La "Festa della Sorriso" rappresenta un'opportunità unica per dimostrare che certe barriere, sia fisiche che sociali, possono essere abbattute. Questo evento non si limita a essere una celebrazione musicale, ma un'occasione per scoprire nuove realtà e collaborare a un meraviglioso progetto di solidarietà. Attraverso la musica, si vuole costruire un mondo in cui le differenze vengono accettate e celebrate, e dove le sfide vengono affrontate con coraggio e unità.

La "Festa della Sorriso " si terrà presso Parco dei Renai Signa (Fi) dal 25 Agosto al 3 Settembre con ingresso grautito e vedrà la partecipazione di grandiosi musicisti e artisti, tra cui Paolo Vallesi, l’ensemble "Il Contrappunto" e Paolo Hendel ,oltre a una serie di altre attività per grandi e piccoli.

L'intero ricavato dell'evento sarà devoluto all'Associazione "Il Contrappunto Onlus" per sostenere le sue nobili iniziative di promozione della musica e di inclusione sociale. Unitevi a noi per una giornata di gioia, musica e impegno sociale. Insieme possiamo dimostrare che le barriere possono essere superate e che la solidarietà può rendere il mondo un luogo migliore.

Ecco il programma:

⏰ 20:00 CABARET CON MASSIMO ANTICHI

⏰ 21:30 CONCERTO CON ORCHESTRA DIRETTORE ANDREA MURA dell'associazione CONTRAPPUNTO

apertura ore 10:00

⏰ 21:00 NOTOOLATE COVER BAND

⏰ 22:30 ENERGY STAR

apertura ore 10:00

⏰ 21:30 LOP LACK OF PRETENSION

⏰ 20:00 CONCERTO dell'associazione CONTRAPPUNTO

⏰ 21:30

⏰ 20:00 URAGANO PATTY

⏰ 21:15 NOMASI Cover Band Nomadi

⏰ 21:15 SABBRA CADABRA Black Sabbath Tribute

⏰ 20:00 CABARET CON MASSIMO ANTICHI

⏰ 21:30 LA VERITÀ Vasco Rossi tribute band

⏰ 21:00 PAOLO HENDEL in Viola e il Barone

⏰ 22:30 NOTOOLATE COVER BAND

⏰ 20:00 WENDIGO

⏰ 22:30 MILO'

il WEEKEND del 26/27 agosto e del 2/3 settembre siamo APERTI tutto il giorno dalle 10 alle 24 e ci saranno

tante attività per grandi e piccini:

✔ GRANDE FATTORIA

✔ esposizione di FALCHI E RAPACI

✔ PAINT BALL

✔ ARCHERY TAG

✔ SIMULATORE DI VOLO con l'AEROCLUB PERETOLA

✔ TIRO A SEGNO DIGITALE

✔ MERCATINO LIETO E INCONSUETO

✔ ANIMATORI E GIOCHI DI STRADA

✔ STAND VV.FF CON GIOCHI E DIMOSTRAZIONI PER I PIU' PICCINI!