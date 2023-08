Salgono su una gru per protestare per i lavori non pagati

Non avrebbero ricevuto il loro compenso per alcuni lavori svolti e per protesta si sono arrampicati su una gru e su una impalcatura in un cantiere di via Bolognese a Firenze. E' accaduto ieri e protagonisti sono 4 operai di origine magrebina, tra i 30 e i 40 anni, due saliti su una gru e due sull'impalcatura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia per la mediazione. Grazie a un'accordo con la proprietà dell'azienda è stato trovato un accordo.