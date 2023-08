Rapinatore seriale si avventa sulle anziane di Pistoia: arrestato

Ieri 18 agosto prima delle 8 di mattina è stata rapinata una 80enne in bici per le vie del centro storico di Pistoia e dopo mezz'ora un'altra anziana, di 75 anni, ha subito la stessa sorte.

Nel primo caso la vittima è stata travolta da un ragazzo di circa 30 anni, maghrebino, che l'ha mandata a terra e l'ha scippata delle due collane d'oro e degli orecchini, prima di rubare anche la borsa e scappare. Nel secondo caso l'altra anziana era nel cortile di fronte alla porta di casa quando ha visto un giovane di origine nordafricana che con una scusa le si è avvicinato per strapparle le collanine che aveva al collo, prima di buttarla a terra e scappare in bici verso la stazione ferroviaria.

Il presunto rapinatore seriale è stato fermato alle 8.20 dalla polfer nel sottopasso ferroviario. Sotto la felpa il giovane aveva nascosto la borsa da donna. Durante i controlli il giovane è riuscito a divincolarsi. Allora sono intervenuti i poliziotti della questura per cercare il malvivente. Alle 9.30 è stato fermato e bloccato in centro a Pistoia e durante la perquisizione in questura è stata trovata la collana d'oro della seconda vittima.

Il 27enne pregiudicato, senza fissa dimora, è stato arrestato e trasferito in carcere.