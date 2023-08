Ritrovati a Pisa due motocicli rubati

Nella giornata di ieri, le squadre di polizia volante della Questura hanno scoperto due motocicli rubati nel corso del loro costante pattugliamento del territorio. Le pattuglie si concentrano su specifici quartieri e monitorano persone e veicoli sospetti, rispondendo anche alle chiamate al numero di emergenza 112.

Il primo motociclo, un Kymco Agility 125, è stato trovato in via Leon Battista Alberti. Dopo aver verificato che fosse stato rubato e che fosse stato denunciato il 16 agosto scorso, il mezzo è stato restituito al legittimo proprietario, un giovane residente a Pisa nel quartiere San Martino. Il secondo motociclo, anche esso un Kymco Agility 125 cc, è stato trovato intorno a mezzanotte in via Pierin del Vaga.

La banca dati ha confermato che era stato segnalato come rubato il giorno precedente. Anche questo secondo veicolo è stato restituito al proprietario dopo i controlli, con il proprietario, un cittadino albanese residente sul litorale, presente sul posto.