Ruba in un appartamento, i carabinieri lo bloccano mentre fugge coi gioielli

Lo hanno trovato, come si dice, con le mani nel sacco. Un 33enne di origini albanesi è stato arrestato per furto aggravato in una casa di Lastra a Signa, in via Sodole. I carabinieri lo hanno visto alle 2.30 di notte del 21 agosto, era assieme a un complice, era a piedi e vestito di scuro. Lo hanno bloccato, mentre l'altro è fuggito.

I due erano entrati da poco in casa di un 62enne, avevano scassinato la finestra e messo tutto a soqquadro. Il ladro 33enne è stato subito bloccato con un sacchetto - la federa di un cuscino - con all'interno i gioielli rubati nell'abitazione.

I carabinieri hanno trovato, poco distante dal luogo del fatto, una vettura rubata a Quarrata il 20 agosto nel corso di un furto in abitazione in danno di una 64enne, con all’interno un flessibile e arnesi da scasso. Il mezzo è stato sequestrato in attesa di successivi accertamenti finalizzati ad accertare se si tratta del veicolo in uso ai ladri.