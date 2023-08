San Miniato in lutto, nell'incidente a Gavorrano è morto Giovanni Cardinali

Sono ore drammatiche per San Miniato. La cittadina del Comprensorio del Cuoio è in lutto per la scomparsa di Giovanni Cardinali. È lui la vittima dell'incidente avvenuto a Gavorrano, in provincia di Grosseto, nella giornata di domenica 20 agosto. Aveva 54 anni, viveva a Molino d'Egola, una delle frazioni del comune pisano.

Era in auto con la moglie 46enne quando è uscito fuori strada per un incidente. L'auto si è ribaltata e Cardinali ha perso la vita. La moglie - originaria de La Scala - è in gravi condizioni, è stata rianimata dai soccorsi e adesso è in ospedale a Siena.

Cardinali viveva a San Miniato ma era originario di Sezze, in provincia di Latina (Lazio). Da anni viveva in Toscana e lavorava all'aeroporto di Pisa, era un dipendente dell'Agenzia delle Entrate. In tanti lo stanno ricordando sui social in queste ore e sperano per le sorti della consorte.